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Roma Wawrinka costretto al forfait: fatale la battaglia con Travaglia

Swisstxt

5.5.2026 - 11:34

Stan Wawrinka dà forfait.
Stan Wawrinka dà forfait.
Keystone

Stan Wawrinka si ferma a Roma: dopo una vittoria sofferta al debutto, il vodese rinuncia al secondo turno di qualificazione per problemi fisici accusati nel match contro Travaglia.

SwissTXT

05.05.2026, 11:34

Dopo aver superato a fatica il primo ostacolo, Stan Wawrinka (ATP 125) ha optato per il forfait nel secondo turno di qualificazione del Masters 1000 di Roma, in cui avrebbe dovuto affrontare Pablo Carreno Busta (91).

Il vodese ha infatti sofferto fisicamente il lungo match disputato ieri contro l’italiano Stefano Travaglia (141), che si trovava avanti per 6-4 4-2 prima di subire la rimonta.

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