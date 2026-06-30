Emozioni, colpi spettacolari e tie-break, tanti tie-break: la maratona contro Matteo Berrettini (ATP 51), persa dopo 4h20’ per 6-7 (7/9) 7-6 (18/16) 7-6 (9/7) 7-6 (7/5). rimarrà l’ultima partita di Stan Wawrinka (109) sull’erba di Wimbledon. È' stata una partita del 1o turno epica tra i due: l'elvetico è stato bravo a vincere il primo tie-break, mentre nel secondo, il 4o più lungo della storia dei tornei del Grande Slam, è inciampato nel momento decisivo. In quelli successivi è ancora stato l'italiano a prevalere, grazie soprattutto all'ottimo servizio.