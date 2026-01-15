Unico rappresentante svizzero nel tabellone maschile degli Australian Open grazie a una wild card, Stan Wawrinka (ATP 139) può dirsi comunque fortunato per ciò che l’urna di Melbourne gli ha riservato.
Il 40enne è infatti stato sorteggiato col serbo Laslo Djere (91).
In campo femminile la capofila rossocrociata Belinda Bencic (WTA 10), fresca di ritorno nella top 10, sfiderà la britannica Katie Boulter (113).
Sorteggio più ostico per Simona Waltert (86), che sarà opposta alla finalista di Wimbledon e US Open Amanda Anisimova (3), mentre Viktorija Golubic (81) affronterà Varvara Gracheva (74).