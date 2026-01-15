  1. Clienti privati
Australian Open Wawrinka sfiderà Djere, Bencic contro Boulter

Swisstxt

15.1.2026 - 08:37

Wawrinka
Wawrinka

Unico rappresentante svizzero nel tabellone maschile degli Australian Open grazie a una wild card, Stan Wawrinka (ATP 139) può dirsi comunque fortunato per ciò che l’urna di Melbourne gli ha riservato.

SwissTXT

15.01.2026, 08:37

15.01.2026, 08:51

Il 40enne è infatti stato sorteggiato col serbo Laslo Djere (91).

In campo femminile la capofila rossocrociata Belinda Bencic (WTA 10), fresca di ritorno nella top 10, sfiderà la britannica Katie Boulter (113).

Sorteggio più ostico per Simona Waltert (86), che sarà opposta alla finalista di Wimbledon e US Open Amanda Anisimova (3), mentre Viktorija Golubic (81) affronterà Varvara Gracheva (74).

