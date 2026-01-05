  1. Clienti privati
Tennis Wawrinka eguaglia Nadal in numero di vittorie consecutive nel circuito ATP

Swisstxt

5.1.2026 - 11:32

Stan Wawrinka
Stan Wawrinka
KEY

Sabato Stan Wawrinka (ATP 156) ha raggiunto un traguardo incredibile: con il successo su Arthur Rinderknech (27) in United Cup, il vodese ha vinto almeno una partita del circuito ATP per la 23a stagione consecutiva, raggiungendo Rafael Nadal nella speciale classifica.

SwissTXT

05.01.2026, 11:32

05.01.2026, 11:35

Solo in tre hanno fatto meglio di loro due: Roger Federer e Richard Gasquet si sono fermati a 24, mentre il più longevo è stato Jimmy Connors, con 25.

Novak Djokovic, fermo a quota 22, ma non ancora sceso in campo nel 2026, ha intanto già fatto parlare di sé. Il 38enne ha infatti lasciato la PTPA, il sindacato da lui fondato.

