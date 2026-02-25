Stan Wawrinka KEY

Stan Wawrinka (ATP 99) è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo di Dubai da Daniil Medvedev (11), impostosi con il punteggio di 6-2 6-3.

Nella città emiratina il vodese, che aveva vinto il titolo nel 2016, ha sbagliato completamente l'approccio al match, in cui ha concesso due break nelle suoi primi tre turni di battuta.

Dopo un primo set filato via velocemente, il 40enne ha ritrovato il suo spirito battagliero e ha lottato fin sul 3-3 della seconda frazione.

Dopodiché il russo ha piazzato la zampata decisiva che ha indirizzato definitivamente in proprio favore il match.