Si è conclusa agli ottavi di finale l’avventura di Stan Wawrinka (ATP 119) al torneo di Ginevra.
Opposto ad Alex Michelsen (41), Stanimal è sembrato poter avere la meglio a più riprese, ma ha dovuto inchinarsi col punteggio di 7-6 (7/1) 7-6 (7/4).
Nella prima frazione il vodese ha trovato il break nel nono gioco, ma quando il più sembrava ormai fatto il rossocrociato ha subito l’immediato controbreak da parte del 21enne che l'ha poi spuntata al tie-break.
In maniera speculare, anche nel secondo il 41enne ha rubato il servizio per primo, ma s'è poi fatto rimontare.