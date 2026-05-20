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Tennis Wawrinka eliminato agli ottavi degli Open di Ginevra

Swisstxt

20.5.2026 - 19:57

Wawrinka è stato eliminato da Michelsen ai Geneva Open.
Wawrinka è stato eliminato da Michelsen ai Geneva Open.

Si è conclusa agli ottavi di finale l’avventura di Stan Wawrinka (ATP 119) al torneo di Ginevra.

SwissTXT

20.05.2026, 19:57

20.05.2026, 20:02

Opposto ad Alex Michelsen (41), Stanimal è sembrato poter avere la meglio a più riprese, ma ha dovuto inchinarsi col punteggio di 7-6 (7/1) 7-6 (7/4).

Nella prima frazione il vodese ha trovato il break nel nono gioco, ma quando il più sembrava ormai fatto il rossocrociato ha subito l’immediato controbreak da parte del 21enne che l'ha poi spuntata al tie-break.

In maniera speculare, anche nel secondo il 41enne ha rubato il servizio per primo, ma s'è poi fatto rimontare.

Open di Ginevra. Stan Wawrinka: «Non potrei giocare solo per far numero. Ecco il mio unico obiettivo in carriera»

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