Masters 1000 di Shanghai Wawrinka fuori al primo turno da Fabian Marozsan

Swisstxt

1.10.2025 - 17:07

Wawrinka
Wawrinka
imago

Un buon Stan Wawrinka (ATP 129) è stato sconfitto nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai da Fabian Marozsan (57) con il punteggio di 6-1 4-6 6-4.

SwissTXT

01.10.2025, 17:07

01.10.2025, 17:15

Dopo un’entrata in materia deficitaria, che ha fatto scivolare la prima frazione nelle mani del magiaro in meno di mezz’ora, dal set successivo Stan è riuscito ad entrare nel ritmo del suo avversario.

Vinta 6-4 la seconda frazione, il 40enne ha mantenuto alto il livello anche in quella conclusiva: solo una battuta d’arresto nel terzo gioco, costato il break, ha infatti consegnato il vantaggio decisivo a Marozsan.

