Un buon Stan Wawrinka (ATP 129) è stato sconfitto nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai da Fabian Marozsan (57) con il punteggio di 6-1 4-6 6-4.
Dopo un’entrata in materia deficitaria, che ha fatto scivolare la prima frazione nelle mani del magiaro in meno di mezz’ora, dal set successivo Stan è riuscito ad entrare nel ritmo del suo avversario.
Vinta 6-4 la seconda frazione, il 40enne ha mantenuto alto il livello anche in quella conclusiva: solo una battuta d’arresto nel terzo gioco, costato il break, ha infatti consegnato il vantaggio decisivo a Marozsan.