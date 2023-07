Stan Wawrinka KEY

Wawrinka (ATP 72) è sempre più vicino al suo secondo titolo al torneo di Umago.

Il vodese si è imposto su Carballes Baena (59) per 6-4 7-5 nella partita valida per l'accesso alla semifinale, dove ad attenderlo c'è Sonego (43). Dopo aver perso il servizio subito in entrata ed essersi trovato sotto per 3-1 nel primo set, l'elvetico è riuscito a mettere in atto una buona rimonta, aggiudicandosi la prima frazione grazie anche a due break decisivi. La seconda si invece rivelata piuttosto equilibrata: a fare la differenza è stato ancora una volta Stan, il quale al primo match point ha chiuso i giochi

Swisstxt