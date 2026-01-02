Stan Wawrinka ha annunciato il suo ritiro al termine della prossima stagione. KEYSTONE

Stan Wawrinka inizia l'ultima stagione della sua grande carriera alla United Cup, al fianco di Belinda Bencic. È in pace con la sua decisione.

Hai fretta? blue News riassume per te Stan Wawrinka è per la prima volta a Perth per la competizione mista United Cup, che giocherà con la connazionale Belinda Bencic. Il vodese inizia così la sua ultima stagione tra i professionisti.

Il 40enne vuole rientrare nei primi 100 dell'ATP (oggi è al 157esimo posto) per poter partecipare ai grandi tornei.

Oltre alla Bencic, Viktorija Golubic (WTA 82) e, per la prima volta, Simona Waltert (WTA 87) sono nel main draw femminile degli Australian Open.

Ecco dove e quando iniziano la stagione gli altri elvetici Leandro Riedi (ATP 179), Jérôme Kym (ATP 187) e Henry Bernet (ATP 510). Mostra di più

Perth ha un significato speciale per Belinda Bencic, ma per Stan Wawrinka la metropoli sull'Oceano Pacifico è un territorio nuovo.

Il quarantenne vodese è per la prima volta a Perth per la competizione mista United Cup ed è una delle grandi attrazioni. Anche se, o forse proprio perché, la sua carriera sta finalmente volgendo al termine.

«Sono contento di avere un altro anno a disposizione e spero di ottenere qualche buon risultato e di concludere in bellezza», spiega il tre volte campione del Grande Slam dopo il suo arrivo in Australia.

Al numero 157, Wawrinka è ancora il miglior giocatore svizzero nella classifica ATP nonostante l'età. Ma vuole salire ancora. «Ho in programma un mix di tornei ATP e Challenger», rivela.

«Voglio giocare tutto l'anno, compresi i grandi tornei. Ma questo dipende dalla classifica. Naturalmente, l'obiettivo è quello di tornare tra i primi 100».

Passione ininterrotta

La sua classifica attuale non è sufficiente per qualificarsi agli Australian Open, ad esempio, ma sono ancora disponibili tre wildcard.

Tuttavia, Wawrinka non si è iscritto alle qualificazioni di Melbourne e giocherà al torneo ATP di Auckland, in Nuova Zelanda, nella settimana che precede il primo torneo del Grande Slam dell'anno.

Il campione olimpico di doppio del 2008 ha lottato a lungo con la decisione di appendere la racchetta al chiodo alla fine di questa stagione, ma ora è in pace con se stesso.

«La passione per il tennis è intatta, mi mancherà sicuramente. Ma ho avuto una buona carriera», ha detto con un pizzico di grossolano understatement.

Bencic due volte vincitrice a Perth

Grazie a Belinda Bencic, numero 11 della classifica WTA, la Svizzera si è assicurata un posto nella United Cup a 18 squadre di Sydney e Perth.

La campionessa olimpica del 2021 ha un bel ricordo del suo predecessore, la Hopman Cup, che ha vinto insieme a Roger Federer a Perth, nel 2018 e nel 2019. «Non vedo l'ora di tornarvi», ha sottolineato prima di partire per l'Australia poco prima di Natale.

Nella prima partita del Gruppo C, la coppia Bencic/Wawrinka affronterà la Francia con Léolia Jeanjean (WTA 103) e Arthur Rinderknech (ATP 29) sabato mattina presto.

I loro secondi avversari di domenica saranno i favoriti della squadra italiana, con la numero 8 del mondo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli (ATP 22). Ai quarti di finale accederanno le vincitrici dei gruppi e la migliore seconda classificata dei tre gruppi di Perth.

Riedi pronto a riguadagnare il terreno perso

Anche il resto dei giocatori svizzeri inizia tradizionalmente la stagione Down Under e dintorni.

Gli uomini, in particolare, hanno molto da recuperare e sperano di porre fine alla recente terribile fortuna degli infortuni. Leandro Riedi (ATP 179) ha dovuto subire un'operazione all'inguine dopo l'exploit nelle qualificazioni agli ottavi di finale degli US Open a settembre, il terzo intervento chirurgico in 13 mesi.

Anche Jérôme Kym (ATP 187), che ha raggiunto il 3° turno agli US Open, ha dovuto terminare in anticipo la scorsa stagione.

Entrambi vogliono tornare all'attacco nel nuovo anno: Riedi questo fine settimana nelle qualificazioni di Brisbane, Kym a Hong Kong. Tra dieci giorni, entrambi parteciperanno alle qualificazioni degli Australian Open.

Henry Bernet (ATP 510) sta affrontando la sua prima stagione completa con i «grandi». Il diciannovenne basilese, che si è preparato a Dubai con il capitano di Coppa Davis Severin Lüthi, inizierà la stagione in un torneo Challenger in Nuova Caledonia.

In quanto vincitore juniores degli Australian Open dello scorso anno, gli è stata garantita una wildcard per le qualificazioni a Melbourne.

Waltert per la prima volta nel main draw

Oltre alla Bencic, Viktorija Golubic (WTA 82) e, per la prima volta, Simona Waltert (WTA 87) sono nel main draw femminile degli Australian Open.

Golubic si è allenata in Svizzera durante le festività ed è iscritta al torneo WTA di Hobart la settimana successiva. Waltert è la prima testa di serie del Challenger di Canberra della prossima settimana.

Rebeka Masarova (WTA 116) inizia con le qualificazioni a Brisbane e poi agli Australian Open. Jil Teichmann (WTA 123), invece, non è ancora pronta per tornare in azione.