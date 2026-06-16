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Tennis Ultimo giro: Stan Wawrinka invitato a Wimbledon. Wild card anche per le sorelle Williams

Swisstxt

16.6.2026 - 13:06

Wawrinka
Wawrinka
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Stan Wawrinka (ATP 111) disputerà il suo ultimo Wimbledon.

SwissTXT

16.06.2026, 13:06

16.06.2026, 13:33

Il 41enne, che si ritirerà a fine stagione, ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori dello Slam londinese, l'unico che il romando non ha mai vinto.

Ci saranno pure Serena e Venus Williams, che giocheranno in doppio. La 44enne è tornata alle competizioni una settimana fa al Queen’s dopo quattro anni di pausa (in coppia con Victoria Mboko), mentre la sorella 46enne scende in campo sporadicamente già da più tempo.

Insieme le due sorelle hanno trionfato 14 volte nei Major, sei delle quali proprio a Wimbledon.

Nel singolare saranno invece presenti pure il bulgaro Grigor Dimitrov (ATP 169) e la finalista polacca del Roland Garros Maja Chwalinska (WTA 21), invitata poiché 114a prima del cut.

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