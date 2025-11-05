  1. Clienti privati
Tennis Wawrinka ko con Musetti a Atene

Swisstxt

5.11.2025 - 21:29

Wawrinka
Wawrinka
KEY

Stan Wawrinka (ATP 159) è andato vicino all’impresa contro Lorenzo Musetti (9) ad Atene.

SwissTXT

05.11.2025, 21:29

05.11.2025, 21:34

Il vodese è stato sconfitto in rimonta agli ottavi per 4-6 7-6 (7/5) 6-4 dopo essere stato a due punti da quella che sarebbe stata la sua vittoria più prestigiosa in stagione.

Nel primo set il 40enne ha rubato la battuta all’avversario al settimo gioco mentre nel tie-break del secondo è stato avanti 5-4 con due servizi a favore ma non è riuscito a chiudere. Il break in entrata di terzo set è quindi costato caro ad Iron Stan, che si è dovuto arrendere all'italiano, il quale resta in corsa per le Finals.

