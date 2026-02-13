A Estoril il 41enne si è arreso in tre set a Roman Burruchaga (60), che si è imposto per 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 30 minuti. La sfida si è aperta con 5 break di fila, uno in più per l'argentino che ha così vinto il set.

Nel secondo parziale Stan ha allungato nel decimo e ultimo gioco, ma sotto 4-0 nel terzo non ha più recuperato.

Impresa invece di Kilian Feldbausch (284), che nella sua seconda partita sul circuito ATP ha colto il primo successo battendo il paraguayano Adolfo Vallejo (63) per 7-6 (7/2) 6-1.