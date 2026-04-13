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Tennis Wawrinka out a Barcellona

Swisstxt

13.4.2026 - 18:54

Wawrinka
Wawrinka
Imago

Stan Wawrinka (ATP 107) ha già dovuto salutare il torneo di Barcellona, ma lo ha fatto a testa alta.

SwissTXT

13.04.2026, 18:54

13.04.2026, 18:58

Impegnato nei sedicesimi contro Cameron Norrie (24), il vodese si è arreso per 4-6 7-6 (7/5) 6-4.

Perso il primo set, il rossocrociato ha saputo reagire al meglio nel secondo: dopo aver ceduto la battuta al nono game, ha poi trovato immediatamente il controbreak, mandando la frazione al tie-break poi vinto.

Tutto rimandato quindi al set decisivo, in cui l’elvetico ha di nuovo giocato alla pari con il britannico inchinandosi solo al decimo game, quando Norrie ha saputo strappare il servizio a Stan.

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