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Tennis Wawrinka è già out al Masters di Monte Carlo

Swisstxt

6.4.2026 - 14:58

Stan
Stan

Stan Wawrinka (ATP 104) si è dovuto arrendere già al primo turno del Masters 1000 monegasco contro Sebastian Baez (65) col punteggio di 7-5 6-2.

SwissTXT

06.04.2026, 14:58

06.04.2026, 15:07

Per il 41enne vodese, che sognava la sfida con Carlos Alcaraz (1), il match con l’argentino è stato dai due volti.

Nella prima frazione Stanimal è partito bene portandosi sul 4-1.

Il 25enne, che già aveva battuto Wawrinka in United Cup, non si è però perso d’animo ed è andato a ribaltare le cose imponendosi 7-5 e portandosi subito sul 3-0 nella seconda frazione, poi controllata malgrado numerosi break e contro-break.

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