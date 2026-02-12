  1. Clienti privati
Tennis Wawrinka out agli ottavi di Rotterdam, ma da lunedì torna nella Top 100

Swisstxt

12.2.2026 - 17:57

Poche chance
Poche chance
Imago

Stan Wawrinka (ATP 106) non ha potuto nulla contro l'australiano Alex De Minaur (8) negli ottavi di finale di Rotterdam.

SwissTXT

12.02.2026, 17:57

12.02.2026, 18:05

Il vodese è stato infatti sconfitto con un sonoro 6-4 6-2 dal numero uno del tabellone.

Nel primo set l'elvetico è se non altro rimasto in corsa fino al nono game, quando il 26enne di Sydney ha trovato il break decisivo.

La seconda frazione è invece scivolata via velocemente senza che il rossocrociato potesse reggere il ritmo dell'australiano.

Nonostante la sconfitta odierna, Stan tornerà, a partire da lunedì, in top 100 della classifica ATP.

Tennis. Wawrinka avanza a Rotterdam

TennisWawrinka avanza a Rotterdam

