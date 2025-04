Stan Wawrinka KEYSTONE

Non è bastato un inizio devastante a Stan Wawrinka (ATP 163) per superare il primo turno del Masters 1000 di Monte Carlo: Stan The Man si arreso ad Alejandro Tabilo (32) per 1-6 7-5 7-5.

SwissTXT Swisstxt

Alla sua 15esima partecipazione al torneo del Principato, il romando ha giocato troppo a corrente alternata per vincere il primo scontro diretto col cileno.

L’elvetico è partito alla grande sulla terra rossa monegasca portando a casa in 20' il primo set. Il 27enne si è poi ripreso, anche aiutato dagli errori del rossocrociato. Pure il terzo è stato equilibrato, ma alla fine ad avere ragione è stato il sudamericano.