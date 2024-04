Stan Wawrinka KEY

Stan Wawrinka (ATP 82) è partito decisamente bene al torneo di Marrakech.

Swisstxt

L’elvetico al primo turno in Marocco ha messo sotto Albert Ramos Viñolas (103) per 6-1 6-4 in 1h16'. Il vodese sulla terra rossa africana ha fatto valere la potenza dei suoi colpi per andare a conquistare il suo 2o successo dell’anno, in un 2024 dove finora aveva passato l’ostacolo d’entrata solo a Buenos Aires in 5 tornei disputati sul circuito principale. Negli ottavi se la vedrà ora con l’argentino Mariano Navone (60), testa di serie numero 7 che il romando non ha mai affrontato in carriera.

