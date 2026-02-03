  1. Clienti privati
Tennis Un'ultima occasione per vedere giocare Wawrinka: a Gstaad

Swisstxt

3.2.2026 - 11:03

Stan Wawrinka
Stan Wawrinka
KEY

Gli appassionati di tennis svizzeri avranno un’ultima occasione di vedere all’opera Stan Wawrinka (ATP 113) sulla terra di Gstaad.

SwissTXT

03.02.2026, 11:03

03.02.2026, 11:20

Gli organizzatori hanno infatti confermato la presenza di Stanimal all’ATP 250 che prenderà il via il 13 luglio.

In tabellone anche Alexander Bublik (10), Lorenzo Musetti (5), Matteo Berrettini (58) e Casper Ruud (12).

La Svizzera non potrà contare su Henry Bernet (500) per la sfida di Coppa Davis con la Tunisia, prevista questi venerdì e sabato a Bienne.

Il talento basilese soffre per un problema a un piede e sarà rimpiazzato dal 21enne Mika Brunold (453).

