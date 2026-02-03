Gli appassionati di tennis svizzeri avranno un’ultima occasione di vedere all’opera Stan Wawrinka (ATP 113) sulla terra di Gstaad.
Gli organizzatori hanno infatti confermato la presenza di Stanimal all’ATP 250 che prenderà il via il 13 luglio.
In tabellone anche Alexander Bublik (10), Lorenzo Musetti (5), Matteo Berrettini (58) e Casper Ruud (12).
La Svizzera non potrà contare su Henry Bernet (500) per la sfida di Coppa Davis con la Tunisia, prevista questi venerdì e sabato a Bienne.
Il talento basilese soffre per un problema a un piede e sarà rimpiazzato dal 21enne Mika Brunold (453).