Tennis Wawrinka è pronto per Gstaad

«Sono felice di avere la possibilità di essere qui - ha dichiarato il vodese - quello di Gstaad è stato il mio primo torneo ed è sempre un piacere giocare in casa».

Il 41enne comincerà domani nel doppio al fianco di Jérôme Kym (196) per poi esordire nel singolo martedì contro il portoghese Jaime Faria (98).

«Non è mai facile giocare davanti al pubblico svizzero, ma non vedo l'ora di scendere in campo per un ultima volta e fare un buon torneo», ha poi concluso il tennista.