«Non vedo l'ora di rivedervi» Un'ultima stagione con Stan the man. Wawrinka annuncia l'addio al tennis a fine 2026

La redazione

19.12.2025 - 18:48

Stan Wawrinka non è ancora pronto a smettere.
Stan Wawrinka non è ancora pronto a smettere.
Keystone

Stan Wawrinka ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel circuito, regalando ai tifosi un'ultima stagione da vivere insieme.

SwissTXT, La redazione

19.12.2025, 18:48

Stan Wawrinka ha annunciato che al termine del 2026 appenderà la racchetta al chiodo mettendo fine alla sua splendida carriera.

«Ho apprezzato ogni aspetto di ciò che il tennis mi ha dato, in particolare le emozioni che ho provato giocando davanti a voi - ha commentato il 40enne in un post su Instagram - non vedo l'ora di rivedervi tutti ancora una volta in giro per il mondo».

Il vodese in carriera ha conquistato tre tornei del Grande Slam. Nel 2014 gli Australian Open, l'anno seguente il Roland Garros e nel 2016 gli US Open.

Il nativo di Saint-Barthélemy ha pure vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2008 in coppia con Roger Federer, e la Coppa Davis nel 2014.

