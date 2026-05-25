Stan Wawrinka KEY

Stan Wawrinka (ATP 113) è stato eliminato al 1o turno del Roland Garros.

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Il vodese è stato sconfitto per 6-3 3-6 6-3 6-4 dall'olandese Jesper De Jong (106), lucky loser in tabellone al posto dell'infortunato Arthur Fils (19).

Il 41enne si è dimostrato troppo incostante. Dopo aver perso il primo set, il vodese ha reagito vincendo il secondo. Nelle ultime due frazioni però ha commesso troppi errori gratuiti.

Il 25enne ha approfittato della maggiore freschezza atletica per chiudere l'incontro.

Per Wawrinka si chiude così l'avventura sulla terra parigina che lo aveva visto trionfare nel 2015.

«L'ultima partita al Roland Garros»

Parigi ha salutato Stan Wawrinka con una cerimonia. I tifosi hanno intonato cori e ripetuto il nome di Stan. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, e Gilles Moretton, presidente della Federazione francese di tennis, hanno pronunciato parole commoventi.

«È difficile, non vorrei dirvi addio qui», ha detto Stan, prima di ringraziare anche chi lavora dietro le quinte del torneo.

«Purtroppo è la mia ultima partita al Roland Garros, ma grazie.» «Anche io, vi voglio bene», ha aggiunto in risposta alle grida degli spettatori che gridavano «ti vogliamo bene, Stan».

«Grazie a tutto il vostro sostegno, volevo andare avanti il più a lungo possibile, fino a 41 anni, per continuare a vivere momenti come questo.»