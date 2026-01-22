Stan e la lattina di birra caduta in campo 22.01.2026

Il 40enne Stan Wawrinka ha raggiunto il terzo turno del suo ultimo Australian Open. Il vodese ha sconfitto il qualificato Arthur Gea in cinque set ed è apparso esausto, ma sollevato al termine dell'incontro.

Keystone-SDA, Redazione blue Sport SDA

Alla fine, Stan Wawrinka ha avuto il fiato più lungo in un vero e proprio thriller contro il debuttante del Grande Slam Arthur Gea (ATP 198), di 19 anni più giovane.

Dopo oltre quattro ore e mezza di gioco, ha sfruttato il suo primo match point imponendosi per 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10-3) ed è diventato così il giocatore più anziano a raggiungere il terzo turno di un torneo del Grande Slam dai tempi di Ken Rosewall nel 1978.

Il vodese tornerà in campo sabato nel terzo turno contro il numero 9 del mondo Taylor Fritz. Il 40enne ha vinto due dei tre precedenti contro l'americano, ma ha perso l'ultimo confronto, disputato quasi tre anni fa a Monte Carlo sulla terra battuta.

«Esausto», sorride Wawrinka nell'intervista a bordo campo al termine della partita, quando gli viene chiesto come si sente. «Ma, come vi ho già detto, è il mio ultimo Australian Open e sto cercando di restare qui il più a lungo possibile». La folla esplode.

Anche durante il match, il rossocrociato ha ricevuto un forte sostegno dal pubblico, che gli ha dato molta energia, come ha spiegato lo stesso Stan. «Ho bisogno della vostra energia. È una sensazione incredibile su questo campo: così tanto rumore, così tanto sostegno. È stata una partita lunga. Non so come farò a recuperare».

La scena della birra fa ridere

Poi il tennista si commuove. «Combatterò sempre in campo e darò tutto. Cerco di spingere me stesso», dice con la voce rotta dall'emozione. «Ancora una volta: grazie mille per avermi permesso di essere qui».

Non ha ancora trovato il modo di assaporare fino in fondo questa grande vittoria. Ma «Marathon Stan» non rinuncia a una battuta nel finale dell'intervista.

Riferendosi a una scena all'inizio del match, quando aveva finto di bere da una lattina di birra finita in campo, Wawrinka si gira verso il pubblico e scherza: «Ti è caduta una birra all'inizio della partita. Magari te ne porto una io, te la sei meritata».