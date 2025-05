Stan Wawrinka (ATP 158) ha sfiorato l'impresa di diventare il primo tennista a vincere un Challenger a più di 40 anni.

Immagine d'archivio. KEYSTONE

L'elvetico è stato sconfitto nel Challenger francese di Aix-en-Provence in una finale infinita (3h13' di gioco più due interruzioni per pioggia) da Borna Coric (104) per 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/4).

Lunedì salirà al 132° posto della classifica ATP, mentre sarebbe stato intorno al 115° se avesse trionfato.

Il vodese forse rimpiangerà di non essere stato in grado di fare la differenza nel 3° set, quando è riuscito a cancellare il break di ritardo per riconquistare il vantaggio e condurre 5-4, poi 6-5, senza però trovare la soluzione per chiudere sul servizio dell'avversario.

Stan, che non solleva un trofeo dall'agosto 2020, quando vinse il Challenger di Praga al suo ritorno nel Tour dopo la pausa di Covid-19, avrà sicuramente dei rimpianti.

Ma questa settimana ha dimostrato di avere ancora le carte in regola per competere con i migliori, almeno sul fronte dei Challenger, visto che quello che lo ha visto secondo era un torneo imbottito di grandi nomi.

L'elvetico per arrivare all'ultimo atto aveva infatti sconfitto sulla sua strada Alexei Popyrin (26), prendendosi la rivincita per la sconfitta alle Olimpiadi di Parigi, Nishesh Basavareddy (107) e Borna Gojo (353 ma già numero 72).