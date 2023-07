Stan Wawrinka KEY

Stan Wawrinka (ATP 74) ha mancato l'accesso ai quarti di Gstaad.

Protagonista di una prova di difficile lettura, il 38enne vodese è stato sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (110) con il risultato di 7-6 (7/3) 6-1. Finito sotto 2-0 in un amen, Stan the Man ha reagito alla grande, inanellando 5 game consecutivi grazie a una serie di potenti colpi vincenti da fondo. L'elvetico, che ha pure avuto un set point sul 5-3, ha poi inspiegabilmente iniziato a sparare palle da tutte le parti tranne che in campo e subendo un parziale di 8 giochi a 1 ha compromesso le sue chance di vittoria.

Swisstxt