Dopo il buon percorso degli Australian Open, in cui ha superato due turni prima di arrendersi a Taylor Fritz (ATP 9), Stan Wawrinka (113) è tornato in campo vincendo a Montpellier.
Presente grazie a una wildcard, il vodese ha avuto la meglio sul serbo Hamad Medjedovic (80) con il punteggio di 7-6 (7/3) 6-4, regalandosi una sfida al secondo turno contro il forte Felix Auger-Aliassime (8).
Salvate due palle break in entrata di partita, Stan ha fatto la differenza nel tie-break della prima frazione, allungando nella seconda fin sul 4-1 e gestendo gli ultimi game.