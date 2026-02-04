  1. Clienti privati
Tennis Wawrinka supera il primo turno a Montpellier

Swisstxt

4.2.2026 - 18:43

In azione
In azione
KEY

Dopo il buon percorso degli Australian Open, in cui ha superato due turni prima di arrendersi a Taylor Fritz (ATP 9), Stan Wawrinka (113) è tornato in campo vincendo a Montpellier.

SwissTXT

04.02.2026, 18:43

04.02.2026, 18:45

Presente grazie a una wildcard, il vodese ha avuto la meglio sul serbo Hamad Medjedovic (80) con il punteggio di 7-6 (7/3) 6-4, regalandosi una sfida al secondo turno contro il forte Felix Auger-Aliassime (8).

Salvate due palle break in entrata di partita, Stan ha fatto la differenza nel tie-break della prima frazione, allungando nella seconda fin sul 4-1 e gestendo gli ultimi game.

