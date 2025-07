Venus Williams Keystone

Venus Williams è tornata a giocare anche in singolare e non ha intenzione di accontentarsi.

Swisstxt

Al WTA 500 di Washington, la statunitense, in campo per la prima volta da Miami 2024, ha trovato un successo che le mancava da Cincinnati 2023 sconfiggendo la numero 35 al mondo Peyton Stearns con il sorprendente risultato di 6-3 6-4 in 1h37'.

La 45enne è così diventata la seconda più anziana a vincere dopo Martina Navratilova, che ci riuscì a 47 anni.

Venus non vuole però fermarsi: «Vincerò tutte le partite che servono per essere reintegrata in classifica».