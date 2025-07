Una pallina da tennis diventa la casa di un roditore. Imago

A Wimbledon, le palline da tennis usate vengono riutilizzate in modo innovativo: diventano rifugi sicuri per i topolini delle risaie, contribuendo alla tutela ambientale.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Ogni anno a Wimbledon vengono utilizzate oltre 54'000 palline, molte delle quali finiscono tra le mani dei fan come souvenir.

Dal 2001, parte delle palline usate viene donata a organizzazioni ambientali per creare rifugi sicuri per i topolini delle risaie, specie minacciata in Gran Bretagna.

Le palline, montate su supporti a un metro da terra, offrono un riparo caldo, asciutto e protetto da predatori come le donnole. Mostra di più

Ogni anno, il prestigioso torneo di Wimbledon vede l'utilizzo di oltre 54'000 palline da tennis. Questo elevato numero è dovuto alla necessità di sostituire frequentemente le palline per mantenere la qualità del gioco.

Mentre molte di queste palline vengono vendute ai fan come souvenir, una parte significativa trova una nuova destinazione che unisce sport e natura.

Dal 2001, come raccontato dal «Countryliving», alcune delle palline usate vengono donate a organizzazioni ambientali per essere trasformate in rifugi per i topolini delle risaie.

Questi piccoli roditori, che misurano tra i 5.5 e i 7.5 centimetri e pesano circa 7 grammi, sono sempre più minacciati dall'agricoltura intensiva e dalle frequenti alluvioni che distruggono i loro habitat naturali.

Le palline vengono installate su supporti a circa un metro dal suolo, diventando così rifugi ideali: sicuri, impermeabili e caldi. Questi rifugi non solo proteggono i topolini dall'acqua, ma li aiutano anche a sfuggire ai predatori come le donnole.