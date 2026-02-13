Linda Noskova (WTA 12) è la nuova regina di Wimbledon.

Tennis Linda Noskova è la nuova regina di Wimbledon

La ceca ha battuto l'amica e connazionale Karolina Muchova (9) per 6-2 5-7 6-3 al termine di un match che si sarebbe potuto chiudere già al termine del secondo set.

La 21enne ha dominato la sua prima finale di uno Slam contro la più esperta rivale fino al 5-2 nella 2a frazione. Poi però il crollo con 5 championship point non sfruttati e il set perso.

Nel terzo parziale Muchova non ha saputo sfruttare tre break point in entrata, mentre Noskova ha ritrovato fiducia centrando il break per poi involarsi verso il successo.