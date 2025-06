Stricker KEY

Dominic Stricker (ATP 244) e Leandro Riedi (506) hanno superato il primo turno delle qualificazioni a Wimbledon.

Swisstxt

Il bernese ha impiegato soli 56’ per piegare il georgiano Saba Purtseladze (ATP 253) per 6-3 6-2, mentre lo zurighese ha avuto la meglio sul cinese Fajing Sun (249) per 6-4 7-6 in 1h22’.

Si sono invece fermati Jérôme Kym (161) e Marc-Andrea Huesler (165), battuti rispettivamente dallo slovacco Lukas Klein (187) e dal francese Valentin Royer (112).

Martedì toccherà alle donne, con ben 7 rappresentanti svizzere tra cui la ticinese Susan Bandecchi (WTA 259).