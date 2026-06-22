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Tennis Vittoria del ticinese Bertola al primo turno di Wimbledon

Swisstxt

22.6.2026 - 19:54

Bertola
Bertola
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Rémy Bertola (ATP 187) può continuare a sognare di accedere al tabellone principale di Wimbledon.

SwissTXT

22.06.2026, 19:54

22.06.2026, 20:11

In campo per la prima volta sull’erba londinese, il ticinese ha superato il primo turno di qualificazione sconfiggendo il canadese Liam Draxl (158) per 2-6 7-6 (7/3) 6-1.

Il 27enne, che sfiderà ora Jurij Rodionov (139), ha fatto la partita, vincendo nettamente i duelli degli ace (11-3) e dei vincenti (43-10) ma anche quello degli errori non forzati (40-12).

Vittoria pure per Jérôme Kym (197), che ha battuto Gonzalo Bueno (175) per 4-6 7-5 6-1 guadagnandosi l’accesso al 2o turno contro August Holmgren (141)

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