Bertola
KEY
Rémy Bertola (ATP 187) può continuare a sognare di accedere al tabellone principale di Wimbledon.
In campo per la prima volta sull’erba londinese, il ticinese ha superato il primo turno di qualificazione sconfiggendo il canadese Liam Draxl (158) per 2-6 7-6 (7/3) 6-1.
Il 27enne, che sfiderà ora Jurij Rodionov (139), ha fatto la partita, vincendo nettamente i duelli degli ace (11-3) e dei vincenti (43-10) ma anche quello degli errori non forzati (40-12).
Vittoria pure per Jérôme Kym (197), che ha battuto Gonzalo Bueno (175) per 4-6 7-5 6-1 guadagnandosi l’accesso al 2o turno contro August Holmgren (141)