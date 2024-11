Tutta la gioia della 28enne di Brno Imago

Barbora Krejcikova (WTA 13) è l'ultima qualificata per le semifinali delle ATP Finals.

La ceca ha staccato il biglietto per il penultimo atto battendo 7-5 6-4 la statunitense Coco Gauff (3) ed eliminando di fatto la detentrice del titolo Iga Swiatek (2). La polacca, nonostante il successo per 6-1 6-0 ottenuto con la russa Daria Kasatkina (9), è infatti scivolata al terzo posto nella graduatoria del girone arancione. In semifinale Krejcikova, prima di gruppo, sfiderà la cinese Qinwen Zheng (7). La Gauff se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka (1).

