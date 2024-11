Qinwen Zheng Imago

è stata davvero poca partita nel match decisivo per promuovere la seconda giocatrice del gruppo viola.

Swisstxt

C’ Ad accedere alle semifinali delle WTA Finals insieme ad Aryna Sabalenka (WTA 1) sarà dunque Qinwen Zheng (7) che in una sorta di spareggio non ha lasciato scampo a Jasmine Paolini (4), spazzata via da un perentorio 6-1 6-1.

