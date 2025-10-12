Coco Gauff Reuters

11o della carriera, battendo nella combattuta finale del WTA 1000 di Wuhan Jessica Pegula (6) per 6-4 7-5.

Coco Gauff (WTA 3) ha conquistato il suo secondo titolo dell’anno, l’ L’andamento del match è stato determinato dalle fasi altalenanti della più giovane delle due americane, che alla fine è riuscita infliggere il 3o ko in 7 confronti diretti alla connazionale.

La 21enne, vincitrice in stagione del Roland Garros, ha gestito bene il primo set mentre nel secondo ha dovuto recuperare sulla 31enne, portatasi avanti 3-0, prima di andare a chiudere il confronto dopo 1h44'.