La toscana KEY

Jasmine Paolini (WTA 5) ha concluso in maniera impeccabile le due settimane di Roma, conquistando per la prima volta in carriera il torneo.

Swisstxt

In finale ha battuto per 6-4 6-2 Coco Gauff (3). Iniziata con tre break nei primi tre game, la partita ha preso la direzione della toscana quando nel quarto è riuscita per la prima volta a mantenere il servizio.

Nel secondo set la statunitense ha faticato oltremodo in battuta: sotto 3-0, non è mai riuscita a farsi sotto. L'italiana ha così potuto festeggiare il terzo titolo WTA in carriera dopo Portorose (2021) e Dubai (2024).