Decisivi i sette giochi di fila vinti a cavallo dei due set.

Iga Swiatek (3) ha dominato Karolina Pliskova (73) 6-1 6-3 in 70 minuti. La polacca ha vinto i primi quattro giochi e non ha lasciato scampo alla finalista del 2021.

Amanda Anisimova (6) ha superato Sofia Kenin (105) 6-2 4-6 7-6 (10/3) nel derby statunitense dopo una battaglia intensa. La 24enne ha chiuso al super tie-break per 10-3 dopo aver perso il secondo set.