Iga Swiatek KEY

Tennis: Iga Swiatek (WTA 2) è stata sospesa per un mese dopo essere risultata positiva alla trimetazidina, una sostanza usata per medicamenti per il cuore.

Swisstxt

L’International Tennis Integrity Agency ha accettato la spiegazione fornita dalla polacca e le ha quindi inflitto una pena minima.

L’ex numero 1 ha affermato di aver assunto il prodotto proibito dopo aver fatto uso di melatonina contaminata per ridurre gli effetti del jet lag.

Swisstxt