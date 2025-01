Qinwen Zheng KEY

Qinwen Zheng (WTA 5) è la prima top 10 del ranking mondiale a salutare gli Australian Open.

La cinese è stata sconfitta 7-6 (7/3) 6-3 dalla tedesca Laura Siegemund (97) in 2h16» di gioco. In carrozza, invece, l'americana Jessica Pegula (6) che ha superato la belga Elise Mertens (34) per 6-4 6-2. Accede al 3o turno senza troppi pensieri anche Aryna Sabalenka (1), vittoriosa 6-3 7-5 contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (54).