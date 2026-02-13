Vincitore del Roland Garros, il tedesco si è qualificato per gli ottavi, superando per 6-2 7-6 (7/4) 6-4 Marcos Giron (92).

Il 29enne ha rubato due volte il servizio nel primo set all’avversario, che ha reagito in una seconda frazione senza break perdendo il filo del discorso al tie-break.

Nel terzo set il suo tentativo di rimonta una volta sotto 4-0 non è però andato a buon fine.

Alex De Minaur (6) e Flavio Cobolli (10) hanno lasciato set per strada senza tuttavia perdere con Zachary Svajda (66) e Karen Khachanov (22).