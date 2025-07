Oltre il tennis L'intervista shock di Zverev a Wimbledon: «Ho problemi mentali. Mi sento solo, molto solo»

Alexander Zverev sta attraversando un periodo difficile, dentro e fuori dai campi da tennis. Foto: Keystone

Alexander Zverev fallisce miseramente nel turno inaugurale di Wimbledon contro il numero 72 del mondo e poi ammette di essere alle prese con gravi problemi mentali.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Alexander Zverev fallisce a sorpresa il primo turno a Wimbledon contro il francese Arthur Rinderknech.

Il tedesco perde il match in cinque set (6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6), dopo quasi cinque ore di gioco.

Dopo la partita, in conferenza stampa, il numero 3 del mondo si dimostra oltremodo sconfortato e ammette: «Ho problemi mentali».

Il 28enne chiarisce che la gioia non gli manca solo in campo, ma anche fuori. Mostra di più

Poco prima dell'inizio del torneo di Wimbledon, Alexander Zverev emana molta fiducia.

«Penso che la gente dimentichi che sono ancora il numero 3 del mondo», dice in conferenza stampa. «Non vedo l'ora di partecipare a questo torneo. Penso di poter giocare bene qui».

Chi avrebbe mai pensato che invece, sarebbe tornato davanti ai media tre giorni dopo per spiegare la sua disastrosa sconfitta al primo turno contro il francese Arthur Rinderknech, numero 72 del mondo?

Probabilmente meno di tutti il 28enne stesso.

Win-derknech stuns on Centre Court ✨



The Frenchman takes down No.3 seed in a marathon match, winning 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4 in 4 hours and 40 minutes 🇫🇷#Wimbledon pic.twitter.com/Q8sP7S5pN2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

«Non mi sono mai sentito così vuoto»

Dopo la sconfitta in cinque set, il ragazzo di Amburgo si è presentato alla conferenza stampa in uno stato d'animo altrettanto sconfortato.

«Devo recuperare la gioia che ho perso. Non credo che il tennis sia il mio problema al momento, è una questione di vita. Non mi sono mai sentito così vuoto. Mi manca semplicemente la gioia in tutto ciò che faccio», rivela tra lo stupore dei presenti.

«Devo ritrovare me stesso e capire quali persone mi danno gioia, cosa mi piace e cosa mi motiva. Questo è il compito numero uno per me a 28 anni. Ma al momento non ho risposte», ammette.

«In generale mi sento molto, molto solo, il che non è una bella sensazione».

Non centra il tennis, «prima devo sistemare me stesso»

Il numero 3 della classifica ATP sta vivendo una situazione simile anche sul campo da tennis.

«È strano, a volte mi sento molto solo là fuori. Ho problemi mentali. Cerco di trovare il modo di uscire da questo buco in qualche modo, ma ci finisco sempre dentro di nuovo», continua con la voce bassa.

«Sul 5:5 nel tie-break, sto servendo a 219 km/h. Se faccio il punto, ok - se faccio un doppio fallo, non importa. Non mi sono mai sentito così prima», analizza.

Poi aggiunge: «Anche quando vinco, come a Stoccarda o ad Halle, non è necessariamente la sensazione che provavo prima, quando ero felicissimo e motivato a continuare».

È proprio questa sensazione che attualmente gli manca.

«Mi sento ancora uno dei migliori giocatori al mondo», afferma il figlio di due tennisti professionisti nati in Unione Sovietica.

«Tuttavia, al momento non si tratta di tennis per me. Devo prima sistemare me stesso».