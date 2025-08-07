  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Master 1000 di Toronto Zverev e Fritz fuori, la finale se la giocheranno Khachanov e Shelton

Swisstxt

7.8.2025 - 09:09

Zverev
Zverev
KEY

Non saranno le prime due teste di serie del torneo Alexander Zverev (ATP 3) e Taylor Fritz (5) a giocare la finale a Toronto, bensì Kharen Khachanov (16) e Ben Shelton (7).

07.08.2025, 09:09

07.08.2025, 09:16

Il russo ha piegato per 6-3 4-6 7-6 (7/4) il tedesco, che sul 6-5 nel terzo set ha sprecato un match point, mentre lo statunitense è approdato per la prima volta all'ultimo atto di un Masters mille grazie alla vittoria per 6-4 6-3 nel derby americano.

A Montréal in semifinale la wild card Victoria Mboko (85) ha sorpreso Elena Rybakina (12), mentre Naomi Osaka (49) ha battuto Clara Tauson (19).

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»
Ecco qual è stata la rotta aerea più trafficata al mondo nel 2024

Altre notizie

Tennis. Toronto, Fritz-Shelton in 1/2

TennisToronto, Fritz-Shelton in 1/2

Masters 1000. Zverev e Khachanov vanno in semifinale a Toronto

Masters 1000Zverev e Khachanov vanno in semifinale a Toronto

Tennis. Djokovic torna agli US Open

TennisDjokovic torna agli US Open