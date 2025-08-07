Zverev KEY

Non saranno le prime due teste di serie del torneo Alexander Zverev (ATP 3) e Taylor Fritz (5) a giocare la finale a Toronto, bensì Kharen Khachanov (16) e Ben Shelton (7).

Il russo ha piegato per 6-3 4-6 7-6 (7/4) il tedesco, che sul 6-5 nel terzo set ha sprecato un match point, mentre lo statunitense è approdato per la prima volta all'ultimo atto di un Masters mille grazie alla vittoria per 6-4 6-3 nel derby americano.

A Montréal in semifinale la wild card Victoria Mboko (85) ha sorpreso Elena Rybakina (12), mentre Naomi Osaka (49) ha battuto Clara Tauson (19).