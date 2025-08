Semifinalista

Ha avuto bisogno di 2h44’, ma alla fine Alexander Zverev (ATP 3) è riuscito a staccare il pass per le semifinali del Masters 1000 di Toronto.

Swisstxt

Il tedesco, testa di serie numero 1 del torneo, ha dovuto dare tutto per battere in rimonta Alexei Popyrin (26) per 6-7 (8/10) 6-4 6-3.

A sfidarlo al penultimo atto sarà Karen Khachanov (16), vittorioso su Alex Michelsen (34).

A Montréal continua invece la favola della wild card Victoria Mboko (WTA 85). La beniamina di casa ha superato nei quarti Jessica Bouzas Maneiro (51) 6-4 6-2 e si giocherà l’accesso alla finale con Elena Rybakina (12).