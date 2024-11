Alexander Zverev Keystone

Zverev (ATP 3) ha sconfitto Rune (13) con il risultato di 6-3 7-6 (7/4) nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Nel primo set è stato decisivo il servizio concesso dal danese nel quarto game, mentre nella seconda frazione il 27enne tedesco si è imposto al tie-break. A sfidare Zverev sarà Humbert (18). Al francese – che domenica disputerà la sua prima finale in un torneo di questo calibro – sono servite ben 2h48' per riuscire ad imporsi in rimonta su Khachanov (21) con i parziali di 6-7 (6/8) 6-4 6-3.

