Alexander Zverev tira fuori il cellulare e documenta una decisione sbagliata. Keystone

Dopo aver faticato, il tennista Alexander Zverev passa agli ottavi di finale a Madrid. Durante una fase di gioco, il tedesco estrae il suo cellulare e riceve un'ammonizione dal giudice di sedia.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre si avvia verso gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid, Zverev è infastidito da una chiamata sbagliata.

Il tedesco tira fuori il cellulare e scatta una foto come prova dell'errore. Il giudice di sedia interviene.

Dopo l'uscita anticipata di Djokovic e in assenza di Alcaraz a causa di problemi agli adduttori, Zverev è uno dei favoriti per il titolo. Mostra di più

A poco meno di un mese dall'inizio del Roland Garros, Alexander Zverev ha evitato in extremis una prematura battuta d'arresto al torneo Masters 1000 di Madrid.

Al terzo turno, dopo un inizio molto complicato, il numero due al mondo ha lottato per venire a capo dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, imponendosi col punteggio di 2-6 7-6 7-6.

Il top player tedesco è così passato agli ottavi di finale, dove incontrerà l'argentino Francisco Cerundolo o il suo connazionale Francisco Comesana.

Il match è iniziato male, ha detto Zverev. «Sono entrato in campo e non avevo idea di cosa sarebbe successo. Lui ha giocato in modo incredibile e io ho commesso degli errori».

Zverev prende il cellulare per scattare una foto

Alla fine del secondo set una scena ha creato scalpore, quando il nativo di Amburgo si è infastidito perché una palla dello spagnolo era stata data come buona, secondo lui in modo errato.

Prima ha discusso con il giudice di sedia, poi ha fotografato il segno lasciato per terra dalla palla con il cellulare. Il 28enne ha ricevuto un'ammonizione per questa azione (un warning ndr.).

Nell'ATP Tour non ci sono più giudici di linea; le decisioni vengono prese da un sistema elettronico automatizzato.

Nel terzo turno, tutto lasciava presagire un successo di Zverev già prima del tie-break, quando ha servito per l'incontro sul 5-4. Tuttavia il teutonico si è trovato a dover fare i conti con una serie di errori. Alla fine però è stato lui a passare il turno.

Zverev scatta una foto per dimostrare il suo errore. https://www.instagram.com/stories/alexzverev123

Senza Djokovic e Alcaraz

Dopo aver vinto il torneo di Monaco, Zverev ha la possibilità di arricchira la sua bacheca con un trofeo anche a Madrid.

Sabato Novak Djokovic ha subito un'ennesima battuta d'arresto inattese al primo turno del torneo madrileno, mentre il giovane fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz ha dovuto gettare la spugna per guai fisici, essendo alle prese con dei problemi agli adduttori.

Per Sascha dunque nella capitale spagnola la strada sembra essere spianata.