Non hanno sbagliato i protagonisti più attesi nei trentaduesimi di Wimbledon.

Tennis Wimbledon: Zverev non perde tempo con Royer, non sbagliano nemmeno De Minaur e Fritz

A partire da Alexander Zverev (ATP 3), che sul principale ha lasciato solo le bricciole al francese Valentin Royer (75), piegato per 6-1 6-3 7-6 (7/3).

Molto simili anche gli incontri di Alex De Minaur (6) e di Taylor Fritz (8): il primo ha sconfitto per 6-3 6-2 6-2 Adrien Mannarino (40), il secondo ha battuto per 6-2 6-2 7-5 Patrick Kypson (113).

A soffrire più del previsto è invece stato Rafael Jodar (26), che ha dovuto sudare 5 set prima di avere la meglio su Pablo Carreño Busta (71).