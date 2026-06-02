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Tennis Zverev supera Jodar e passa in semifinale al Roland Garros

Swisstxt

2.6.2026 - 17:34

Prova convincente
Prova convincente
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È ancora intatto il sogno di Alexander Zverev (ATP 3) di andare a conquistare il suo primo titolo dello Slam in carriera: il tedesco al Roland Garros non ha tremato di fronte al talento di Rafael Jodar (29), qualificandosi per la semifinale, la quinta sulla terra rossa di Parigi, per 7-6 (7/3) 6-1 6-3.

SwissTXT

02.06.2026, 17:34

02.06.2026, 17:42

Eliminati i big e con il peso dei favori del pronostico sulle sue spalle, Zverev ha faticato solo in un primo set in cui lo spagnolo ha messo in mostra tutto il suo notevole potenziale.

Ora attende il vincente della sfida serale tra il ceco Jakub Mensik (27) e il brasiliano Joao Fonseca (30).

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