Prova convincente KEY

È ancora intatto il sogno di Alexander Zverev (ATP 3) di andare a conquistare il suo primo titolo dello Slam in carriera: il tedesco al Roland Garros non ha tremato di fronte al talento di Rafael Jodar (29), qualificandosi per la semifinale, la quinta sulla terra rossa di Parigi, per 7-6 (7/3) 6-1 6-3.

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Eliminati i big e con il peso dei favori del pronostico sulle sue spalle, Zverev ha faticato solo in un primo set in cui lo spagnolo ha messo in mostra tutto il suo notevole potenziale.

Ora attende il vincente della sfida serale tra il ceco Jakub Mensik (27) e il brasiliano Joao Fonseca (30).