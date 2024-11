Zverev KEY

Alexander Zerev (ATP 3) ha trionfato nel Masters 1000 di Parigi-Bercy travolgendo Ugo Humbert (18) nell'atto conclusivo.

Il tedesco si è imposto con un perentorio 6-2 6-2. Intrattabile alla battuta, il 27enne di Amburgo ha trovato due break per set conquistando il 50% dei punti alla risposta. Nella sua prima finale in un torneo di questo calibro il beniamino di casa non è praticamente mai entrato in partita, arrendendosi dopo soli 76'. Per Zverev, che sarà testa di serie numero 2 alle ATP Finals, si tratta del 23o titolo in carriera sul circuito, il settimo in un Masters 1000.

