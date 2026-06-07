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Roland Garros Zverev vince il suo primo Grand Slam, la Germania torna al successo dopo 30 anni

Swisstxt

7.6.2026 - 20:06

Zverev
Zverev
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Alexander Zverev (ATP 3) ha vinto il suo primo Slam in carriera.

SwissTXT

07.06.2026, 20:06

07.06.2026, 20:14

Il tedesco ha battuto Flavio Cobolli (14) 6-1 4-6 6-4 6-7 (5/7) 6-1 nella finale del Roland Garros dopo 4h19' di gioco. Zverev ha dominato il primo set in 39 minuti, ma Cobolli ha reagito nel secondo pareggiando i conti.

Il tedesco ha strappato il terzo set al decimo game, mentre il quarto è stato equilibrato fino al tie-break, poi vinto in rimonta dall'italiano. Nel quinto set l'esperienza di Zverev ha fatto la differenza e, dopo tre finali perse, Sascha è finalmente riuscito a realizzare il suo sogno.

L'ultimo tedesco ad aver vinto uno Slam fu Boris Becker agli Australian Open del 1996.

Storicamente, i successi della Germania al Roland Garros risalgono a tempi ancora più lontani: l'ultimo tennista tedesco a vincere il titolo fu Henner Henkel nel 1937.

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