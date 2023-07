La pallanuotista mostra i suoi tanti sfregi sulla pelle a fine partita

La stella della pallanuoto australiana, Tilly Kearns, ha rivelato l'entità delle ferite da graffio riportate contro la Cina. Le immagini mostrano tutta la brutalità di questo sport.

Hai fretta? blue News riassume per te A Fukuoka, in Giappone, sono in fase di svolgimento i Mondiali degli sport acquatici.

Nella pallanuoto femminile l'Australia ha battuto la Cina per 11-7.

La giocatrice australiana Tilly Kearns ha mostrato il suo corpo sfregiato al termine della sfida vinta contro le avversarie cinesi. Mostra di più

Le Stingers (il nome dato alle ragazze australiane della pallanuoto) hanno superato la fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto, ma non ne sono uscite del tutto indenni.

Le australiane hanno subito una sconfitta contro gli Stati Uniti (9-5) e ottenuto vittorie contro Francia (10-8) e Repubblica Popolare Cinese (11-7).

La pallanuoto, per chi non la conosce, potrebbe sembrare uno sport dolce, in cui i contatti sono fortuiti e indolori. La superficie dell'acqua maschera tutto ciò che accade al di sotto di essa.

L'australiana Tilly Kearns, avvalendosi dei suoi canali social, ha così mostrato le sue ferite riportate al termine della partita contro la Cina. La 23enne non dimenticherà tanto presto il tempo trascorso in piscina, anche se la gioia del passaggio agli ottavi di finale è scontato.

In base alle regole internazionali della pallanuoto, le giocatrici e i giocatori dovrebbero farsi controllare le unghie prima delle partite. Kearns ha confermato che ciò non è avvenuto prima dell'incontro vinto contro la Nazionale della Repubblica Popolare di Cina. «Nessun controllo delle unghie», ha scritto la centravanti sul suo profilo Instagram.

«Adoro giocare contro la Cina, lo adoro assolutamente. Sono la mia squadra preferita", ha aggiunto l'australiana in tono sarcastico.

La compagna connazionale Deb Watson ha risposto al post della Kearns dichiarando: «Spero che tu abbia del betadine», mentre un fan ha commentato le immagini scrivendo: «Dannazione. È terribile».