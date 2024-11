Kovac e coach Papa Keystone

Al giro di boa del primo turno di prequalificazione ai Mondiali 2027 la situazione non poteva essere migliore per la Svizzera.

Swisstxt

Grazie al 75-43 sul Kosovo i rossocrociati hanno centrato la terza vittoria consecutiva e veleggiano in vetta al girone. Con Kovac (2 punti) e Solcà ma senza Polite (fermo da agosto per infortunio), la Nazionale ha preso il largo nel secondo quarto per toccare anche il +20 al rientro dalla pausa lunga. Da notare che la sfida è iniziata con quasi 1h30' di ritardo a causa della neve che ha bloccato (a Friborgo) gli arbitri e la selezione di casa.

Swisstxt